Lazer e cultura tomam conta do Guará neste domingo (25)

A Rua de Lazer, no Guará II, reuniu as famílias nesta manhã com muita diversão, esporte e cultura para os guaraenses

A manhã ensolarada deste domingo (25) atraiu os moradores para a tradicional Rua de Lazer, na Avenida Central do Guará II. Com a rua fechada para o trânsito de veículos, crianças, adultos e pets aproveitavam o dia de sol para se exercitar, divertir-se e comprar. Brinquedos infláveis, pintura de rosto, trenzinho e até um mini trio elétrico faziam a alegria da criançada.

Entusiasta do momento de lazer, a moradora Elaine Coelho saiu cedinho para pedalar com o filho e os pets. “É muito boa a sensação dos pais de ver as crianças brincando, se divertindo. Os cachorrinhos amam sentir o cheiro da rua, todos se divertem”, conta. “Passamos a manhã, depois vamos para casa, almoçamos e voltamos à tarde novamente; ficamos até o último minuto”, completa.

A contadora Mércia Paixão, que também frequenta o espaço mensalmente, aproveitava o momento para participar de uma aula gratuita de kangoo jumps e destacou os benefícios que a Rua de Lazer oferece para toda a comunidade. “Tem muita gente que não tem condições de levar os filhos para passear, ou que não tem tempo de ir para lugares longes, como um parque. Aqui é só descer dos prédios e passear, fazer uma corridinha ou pedalar. É muito bom para toda a comunidade do Guará”, relata.

Além da diversão, a Rua de Lazer é uma oportunidade de mais vendas para o comércio próximo, que oferece brindes para os frequentadores, e para os empreendedores que participam do evento. Há oito meses, a feirante Luciana Braga monta sua banca na avenida e aproveita para vender brinquedos infantis. “Aqui é muito bom, as pessoas param, vêm pela curiosidade infantil e acabo sempre vendendo algo. Qualquer quantia que entra já está me ajudando”, diz.

Organizada pela Administração Regional do Guará, a Rua de Lazer ocorre sempre no último domingo do mês, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na QE 31, das 6h às 16h. Foi criada uma ação para incentivar as pessoas a descerem de seus apartamentos, sair de suas casas, passear, encontrar vizinhos, praticar esportes e assistir a apresentações culturais.

O administrador regional Artur Nogueira afirma que é um dos eventos mais aguardados pelas famílias. “A Rua de Lazer contribui para a tradição do Guará de ser referência em qualidade de vida. Todo último domingo do mês é muito esperado pela população guaraense. Temos trabalhado de forma incansável para garantir que o Guará mantenha-se como uma das melhores cidades do DF. Hoje, foi mais um domingo de sucesso”, disse Nogueira.

O evento contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília