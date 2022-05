Lançado edital que marca o início das obras no canal do rodeador, em Brazlândia

A primeira licitação tem como objeto a contratação de uma empresa terceirizada para a realização da obra de revitalização do canal do rodeador

O edital que lança duas licitações sobre os projetos de revitalização dos canais de irrigação do Distrito Federal foi lançado na última quarta-feira (27), por meio da Secretaria da Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF), na modalidade de pregão eletrônico.

A primeira licitação tem como objeto a contratação de uma empresa terceirizada para a realização da obra de revitalização do canal do rodeador, em Brazlândia. A segunda tem como objeto a aquisição de materiais necessários para as obras nos canais, como tubos corrugados de PEAD ou PVC.

A Seagri-DF iniciou os projetos de revitalização em 2013, e até hoje já foram recuperados 91km somando todas as obras em canais. “Em canais menores conseguimos realizar as obras com os recursos da Secretaria e dos produtores locais, mas esse não foi o caso agora”. É o que afirma Edivan Ribeiro, assessor técnico da Seagri lotado na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). Por ser uma obra considerada de alta complexidade, se fez necessária a abertura de licitação para que empresas terceirizadas pudessem se candidatar ao trabalho.

*Com informações da Secretaria de Agricultura do DF