Lançado cadastro público para os blocos de rua no Carnaval 2024

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) abriu o cadastro para organizadores dos blocos de rua para o Carnaval 2024. As inscrições ficam abertas de 20 a 30 de dezembro de 2023 e pretende promover a participação dos agentes culturais ligados ao Carnaval no processo de avaliação e seleção de recursos.

Os recursos para realização do Carnaval DF Folia 2024 são contemplados no Edital n° 20/2023, essa iniciativa visa apoiar os blocos de rua, fornecendo recursos e suporte para poderem contribuir de maneira significativa para a celebração carnavalesca no DF.

Aproveitar esse cadastro representa uma importante etapa para os blocos que buscam apoio para suas atividades durante esse período festivo, possibilitando maior visibilidade e chances de apoio oficial.

*Com informações da Agência Brasília