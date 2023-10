Lago do Parque da Cidade receberá nova operação de limpeza

Trabalho está marcado para quarta-feira (4); iniciativa visa remover resíduos e conscientizar os usuários a fazer o descarte de lixo de forma correta

O lago do Parque da Cidade Sarah Kubitschek passará por uma nova operação de limpeza na quarta-feira (4). O objetivo é a preservação do patrimônio natural e a conscientização da comunidade sobre a adequada disposição de resíduos, seguindo a ação de limpeza realizada em 25 de agosto.

“A operação de limpeza do lago do Parque da Cidade, além de promover a preservação desse espaço essencial, reforça o compromisso do Governo do Distrito Federal com o bem-estar da comunidade e a conscientização ambiental”, destaca o secretário de Esporte e Lazer, Júlio Cesar Ribeiro.

O trabalho contará com a participação de reeducandos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) e de integrantes da Associação Amigos do Parque. O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) será responsável pela destinação adequada dos resíduos retirados do lago.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, haverá uma redução temporária no nível da água do lago, devido à variação de profundidade no local, que varia entre 50 cm e 1,5 m, exigindo uma drenagem parcial. Essa medida será adotada com cautela para evitar qualquer impacto negativo na fauna local. Servidores do Zoológico de Brasília também vão apoiar a operação.

O administrador do Parque, Todi Moreno, explica que a ação também tem o objetivo de conscientizar a população. “Com essa ação, queremos deixar o espaço mais limpo e saudável para a população, e acima de tudo, conscientizar para que as pessoas não joguem lixo no lago”.

Após cinco anos sem manutenção, o lago do Parque da Cidade Sarah Kubitschek passou por uma significativa operação de limpeza no dia 25 de agosto. Cerca de 100 pessoas se uniram para retirar resíduos dos arredores e do interior do lago, contribuindo para a preservação ambiental. A missão foi cumprida com sucesso, resultando na remoção de 1,7 toneladas de lixo, posteriormente encaminhados para a Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul.

Com informações da Agência Brasília