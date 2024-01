Kits da 51ª Corrida de Reis começam a ser entregues nesta segunda

Retirada pode ser feita até o dia 24, das 10h às 19h, no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade

A Secretaria de Esporte e Lazer iniciará nesta segunda-feira (22) a entrega dos 10 mil kits aos corredores que se inscreveram na 51ª Corrida de Reis. A retirada será realizada das 10h às 19h até a quarta-feira (24), no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade.

Não haverá entrega de kits fora do horário previsto, com exceção dos participantes inscritos que residirem em outro Estado. O kit será composto por ecobag, camisa oficial do evento, número de peito e viseira. Durante a retirada, o corredor, de forma voluntária, poderá doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão arrecadados pela Defesa Civil do Distrito Federal em parceria com a Chefia Executiva de Políticas Sociais, por meio da ação Solidariedade Salva.

“A entrega dos kits já faz parte da programação oficial desse evento. É fundamental que cada atleta, independente da categoria, busque seu kit para utilizar na corrida, ele é a confirmação da sua inscrição”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Corrida

A prova será realizada no próximo sábado (27), em frente ao Palácio do Buriti, com percursos de 6 km e 10 km. A largada acontecerá pontualmente às 17h para as pessoas com deficiência (PcDs), às 17h05 para atletas profissionais, às 17h10 para os corredores inscritos na prova de 10 km e às 17h15 para os corredores inscritos na prova de 6 km.

Premiação

Nesta edição serão premiados os 10 primeiros colocados da categoria geral na prova dos 10 km no masculino e feminino, os três primeiros colocados da categoria PcD na prova dos 10 km no masculino e feminino e os três primeiros colocados da categoria andante na prova dos 10 km no masculino e feminino. Os prêmios variam de R$ 400 a R$ 10 mil. Os três primeiros colocados nas categorias PcD e andante também receberão premiação em dinheiro. Os valores variam de R$ 1 mil a R$ 2 mil. No total o prêmio para a categoria adulta soma R$ 83 mil e recebe o patrocínio do BRB.

Percursos

Com largada às 17h, em frente ao Palácio do Buriti, os atletas seguirão pelo Eixo Monumental Via N1 até próximo à Catedral Rainha da Paz, onde vão acessar a Via S1. Percorrendo a Via S1, os atletas passarão pelo Memorial JK, Centro de Convenções Ulysses Guimarães seguindo até o Eixo Cultural Ibero-Americano, acessando novamente a Via N1.

Os atletas inscritos na prova dos 6 km, ao acessar a pista de ligação entre S1 e N1 em frente ao Eixo Cultural Ibero-Americano, seguirão para o local de chegada no estacionamento da Arena Nilson Nelson.

Os atletas inscritos na prova dos 10 km, ao acessar a pista de ligação entre S1 e N1 em frente ao Eixo Cultural Ibero-Americano, seguirão pela Via N1 em direção à Esplanada dos Ministérios. Na altura do Museu da República, os atletas retornarão ao local de chegada localizado no Nilson Nelson.

Para garantir a segurança dos corredores, o evento receberá apoio dos órgãos competentes e disponibilização de monitores para orientar os participantes. Serão colocados à disposição dos atletas regularmente inscritos, sanitários e guarda-volumes nas áreas de largada e de chegada da prova. Haverá também pontos de hidratação durante o percurso da prova.

