Kitnet na Asa Norte pega fogo

Por volta das 22h de sexta-feira (14), uma kitnet na 409 Norte, em cima da hamburgueria Geléia, começou a pegar fogo, e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi chamado para atender a ocorrência com 15 militares.

No momento da chegada do socorro havia muita fumaça saindo pelas janelas e por baixo da porta, que se encontrava trancada. A equipe se preparava para arrombar a porta quando um homem de 55 anos de idade se identificou como proprietário do imóvel e destrancou a porta.

Ao adentrar, os bombeiros se depararam com um fogo em um colchão e roupas de cama. Um extintor de incêndio foi suficiente para acabar com as chamas. O local foi ventilado para dissipar a fumaça e deixado aos cuidados do proprietário. Não houve vítimas e nem a necessidade de evacuação do prédio.