Kelly Bolsonaro confirma que foi agredida pelo marido

O caso aconteceu na noite deste sexta-feira (08), na casa da família, no Gama

Suplente na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Kelly Cristina dos Santos, popularmente conhecida como Kelly Bolsonaro, devido sua posição política, confirmou neste sábado (09), que foi agredida pelo marido, Jonas Monteiro Ferreira Neto. O caso aconteceu na noite deste sexta-feira (08), na casa da família, no Gama.

Através de uma nota divulgada nas suas redes sociais, a política disse que ainda não acredita. “Ainda estou sem acreditar que isto aconteceu, debaixo do meu próprio teto e por uma pessoa que sempre amei e confiei. Neste momento, a dor não é somente física. Sinto-me impotente, desolada, exposta, com medo, sem forças… Tudo é incerto”.

O homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), através do 26º Batalhão. Vizinhos do local onde as agressões aocnteceram relataram ter escutado gritos. Além da esposa, Jonas agrediu os três enteados. Kelly ficou com hematomas e foi atingida com chutes.

Suplente do deputado Daniel Donizet (PL), Kelly assumiu a cadeira na CLDF em 2019, quando Donizet saiu para assumir a Adminsitração do Gama. Os presentes foram encaminhados para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama Oeste).

Leia a nota completa:

“Caros amigos e apoiadores,

Diante do exposto pela imprensa, confirmo que infelizmente eu e meus filhos fomos vítimas de agressão na noite de ontem (8/4). Ainda estou sem acreditar que isto aconteceu, debaixo do meu próprio teto e por uma pessoa que sempre amei e confiei. Neste momento, a dor não é somente física. Me sinto impotente, desolada, exposta, com medo, sem forças… Tudo é incerto.

Sei que estas marcas de violência que foram deixadas irão sumir em breve, mas a vergonha e a decepção vão me acompanhar por um bom tempo. Não estou bem! E não tenho vergonha de dizer isto. Mas quero, com esta carta, acalmar a todos que têm me procurado, dizendo que nós estamos em segurança e nos cuidando nesse momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tenho a certeza de que Deus, assim como nos protegeu e tem nos protegido, está nos acompanhando com bênçãos e amor. E é isso o que precisamos agora… Agradeço o apoio e a preocupação de todos! Peço também a compreensão para que entendam que agora não consigo atender ligações ou responder mensagens. Meus filhos são minha prioridade neste momento…

Obrigada!”