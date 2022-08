Justiça revoga decisão e Arruda fica proibido de disputar eleições

No início do mês passado, durante o recesso do Judiciário, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, concedeu uma liminar ao político

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Gurgel de Faria revogou, nesta segunda-feira (1º), a decisão que permitia o ex-governador José Roberto Arruda (PL) a concorrer às eleições deste ano. No início do mês passado, durante o recesso do Judiciário, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, concedeu uma liminar ao político, reestabelecendo os direitos políticos dele. Leia também Ibaneis acompanha a liberação de viaduto em Taguatinha

Segundo Faria, o pedido feito pela defesa de Arruda, para suspender as duas condenações por improbidade administrativa, já havia sido negado por ele anteriormente. Eleições Assim que Martins devolveu os direitos políticos à Arruda, o ex-governador começou sua campanha. Inicialmente, acreditava-se que ele iria se candidatar ao Palácio do Buriti, porém, após acordo com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual governador Ibaneis Rocha (MDB), ficou acordado que ele tentaria uma vaga na Câmara dos Deputados. Ontem (31), durante convenção do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), junto ao Progressistas (PP) e o Partido Liberal (PL), que oficializava Ibaneis como candidato, Arruda comentou sobre seu retorno à política. Ao lado de Rocha, Arruda afirmou estar voltando à política para "garantir que Ibaneis seja eleito no primeiro turno". "O senhor tem a responsabilidade de nos unir e fazer por Brasília o que ela espera de nós", disse.