Justiça do DF proíbe greve de professores e impõe multa milionária ao sindicato

A Justiça do Distrito Federal determinou, nesta quinta-feira (29/5), a aplicação de multa diária de R$ 1 milhão ao Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF) caso a categoria leve adiante a greve aprovada em assembleia para começar na próxima segunda-feira (2/6). A decisão, assinada pela desembargadora Lucimeire Maria da Silva, também prevê corte de ponto para os docentes que aderirem ao movimento.

A magistrada classificou a greve como abusiva e determinou a suspensão imediata das ações para deflagrar a paralisação, com base em pedido de tutela provisória de urgência. “A fim de que sejam cessadas imediatamente as providências para a paralisação anunciada”, escreveu a desembargadora.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, criticou o movimento grevista e afirmou que não havia justificativa para a paralisação neste momento, uma vez que o canal de diálogo com o sindicato permanece aberto. “Inclusive, temos pautas de 2023 ainda em fase de implementação”, disse.

Entre os compromissos já assumidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF), a secretária destacou o reajuste salarial linear de 18%, parcelado em três etapas — a última delas prevista para julho deste ano —, além da incorporação do auxílio-saúde ao salário base e do pagamento da semana pedagógica para temporários. O GDF também já iniciou a convocação dos aprovados no concurso público de 2023, incluindo o cadastro reserva.

Apesar das reivindicações por novos reajustes salariais, Paranaguá foi enfática: “Neste momento, o governo não pode atender novas demandas porque ainda está cumprindo o parcelamento anterior.” Segundo ela, os investimentos atuais na área da Educação já somam mais de R$ 2 bilhões ao ano na folha de pagamento do DF.