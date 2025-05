Justiça do DF proíbe BRB de comprar Banco Master

MATEUS VARGAS

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O juiz Carlos Fernando Fecchio dos Santos, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinou que o BRB (Banco de Brasília) não assine o contrato definitivo de compra de parte do Banco Master.

A decisão, assinada nesta terça-feira (6), atende a pedido feito pelo Ministério Público do DF, que já abriu um inquérito civil para investigar a aquisição de 58% das ações do banco de Daniel Vorcaro pela instituição cujo maior acionista é o governo distrital.

“Concedo a tutela provisória (…) para determinar que o Banco de Brasília S/A – BRB não assine o contrato definitivo com a Master Holding Financeira S.A., a DV Holding Financeira S.A. e Daniel Bueno Vorcaro, relativamente à aquisição de parte do controle acionário das empresas que formam o Banco Master, sem prejuízo de serem envidados ou continuados os procedimentos prévios a tanto”, decidiu o juiz.

Fecchio dos Santos também determinou que o BRB deve informar quando definir a “data para deliberação sobre a assinatura do contrato de aquisição” ou a “efetivação do próprio ato”.