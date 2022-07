Justiça do DF nega restituição de Lamborghini apreendida em operação

É o segundo pedido de restituição da Lamborghini Huracán negado pela Justiça. O primeiro foi feito pela empresa All Motors

O pedido de restituição da Lamborghini e de outros dezenove veículos apreendidos pela Polícia Civil do Distrito Federal foi negado pela Justiça do DF. A apreensão foi realizada durante a ‘Operação Huracán”, que apurava lavagem de dinheiro em rifas ilegais.

A solicitação de restituição foi realizada pela defesa do Youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, conhecido como Klebim. A Lamborghini era usada pelo youtuber, apontado como líder de suposta organização criminosa.

A Defesa alegou que a manutenção dos veículos automotores sob os cuidados do Estado traz elevado risco de avarias nos bens.

O Ministério Público requereu o indeferimento do pedido, alegando que os bens estavam relacionados à prática das atividades ilícitas.

A PCDF apontou que os veículos estão abrigados em depósito coberto e protegidos da ação do tempo.

O Juiz concluiu que os veículos foram apreendidos cautelarmente, para garantia do Juízo, e a restituição de sua posse poderia ser interpretada como avaliação antecipada de mérito, o que é incabível. O Juiz também concluiu que os automóveis se encontram acautelados em local adequado e salvaguardados com proteção para preservação do valor de cada um de deles.

