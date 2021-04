Justiça condena tio de Michelle Bolsonaro acusado de grilagem de terras

João Batista Firmo Ferreira e mais seis PMs foram condenados a 10 anos de prisão

A Justiça do Distrito Federal condenou o tio de Michelle Bolsonaro, João Batista Firmo Ferreira, acusado de grilagem de terras. João Batista, que é policial militar, foi condenado a 10 anos de prisão por organização criminosa.

Além do tio de Michelle, outros seis PMs foram condenados. Os suspeitos de formar a milícia responsável pelo esquema de grilagem foram presos em maio de 2019 no âmbito da operação Horus, da Polícia Civil (PCDF), que desarticulou o bando. João Batista e outros membros, no entanto, ganharam liberdade em abril de 2020.

Os PMs envolvidos são:

João Batista Firmo Ferreira

Agnaldo Figueiredo de Assis

Francisco Carlos da Silva Cardoso

Jorge Alves dos Santos

José Deli Pereira da Gama

Paulo Henrique da Silva

Jair Dias Pereira

O parcelamento ilegal de terras ocorria no Sol Nascente, onde vivia também a avó de Michelle, Maria Aparecida Firmo Ferreira. Maria Aparecida veio a óbito em agosto do ano passado, aos 80 anos, vítima da covid-19.