Justiça absolve PMs acusados de crimes graves

Os 14 militares foram acusados de tortura, corrupção passiva qualificada, peculato, falsidade ideológica e tráfico de drogas e passaram três anos e meio presos

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Justiça absolveu 14 policiais militares acusados de práticas criminosas gravíssimas. Em julho de 2019, os militares foram acusados de tortura, corrupção passiva qualificada, peculato, falsidade ideológica e tráfico de drogas. De acordo com a PMDF os militares foram acusados injustamente.

Segundo a acusação, os policiais teriam desaparecido com uma carga de maconha estimada em 50 quilos. Os acusados tiveram a prisão temporária decretada e logo em seguida foi convertida em prisão preventiva. As supostas práticas criminosas atribuídas aos 14 acusados ocorreram durante uma operação que mirava o comércio de entorpecentes na capital do país. A operação foi batizada de FIVE Hundred (quinhentos, em inglês).

Passados quase três anos e meio, em maio de 2022, os policiais estão sendo absolvidos de todos os crimes. De acordo com a PMDF, os policiais militares ficaram presos injustamente sendo privados do convívio familiar. “Não quero explicar o quanto me doeu ver meu filho aprender a engatinhar no pátio de um presídio e lá também descobrir que seu primeiro dentinho acabou de apontar, mas a Bíblia nos confirma em Salmos 127: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. E o Pedro, meu filho, com um mês de vida à época, foi uma fonte inesgotável de força.”, disse um dos policiais preso injustamente.

“Enquanto comandante e responsável pela minha equipe, vê-los ali, presos injustamente acusados de algo que nunca fizeram, é algo que não tem explicação”. destaca o militar que comandava a equipe. Os 14 policiais militares foram absolvidos pela Justiça de todas as acusações no último dia 11 de maio no segundo dia de julgamento na Auditoria Militar.