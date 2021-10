Jovem que vendia drogas em Vicente Pires é preso

De acordo com a delegacia, a prisão do suspeito ocorreu após ele vender uma porção de maconha para um adolescente, de 16 anos

Na tarde dessa terça-feira (27), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um jovem, de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão aconteceu em Vicente Pires e é resultado da Operação Cooker, deflagrada pela 38ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a delegacia, a prisão do suspeito ocorreu após ele vender uma porção de maconha para um adolescente, de 16 anos. A negociação foi realizada no apartamento do investigado em Vicente Pires.

No local, foi possível constatar um forte odor de maconha que vinha do imóvel, oportunidade que flagraram o envolvido com uma porção de maconha guardada na geladeira e quatro cigarros artesanais de maconha, além de R$ 325, em espécie.

O homem foi conduzido à delegacia e submetido aos procedimentos legais. Caso seja condenado, poderá ficar de cinco a 15 anos na prisão.

O rapaz se encontra recolhido na carceragem da DCCP, onde permanece à disposição da Justiça. O adolescente foi apreendido por ato análogo ao crime de posse de drogas e apresentado na DCA 2.

