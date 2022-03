Jovem que esfaqueou estudante é apreendido

O suspeito disse, em depoimento, que o ataque teria sido o desdobramento de uma discussão entre os adolescentes

O adolescente, de 16 anos, suspeito de esfaquear um estudante, de 17 anos, no Centro de Ensino Médio 3, em Ceilândia, nesta sexta-feira (18), foi apreendido no início da noite.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o jovem estava escondido no bar da mãe, que fica na mesma região. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCAII) e prestou depoimento.

O suspeito disse, em depoimento, que o ataque teria sido o desdobramento de uma discussão entre os adolescentes. Ele explicou que tudo começou com uma esbarrada nos corredores da escola.

Ao se encontrarem, a vítima teria o chamado de “moleque” e o acusado de “bater em mulher”. Ele não explicou a última acusação e informou ter jogado a arma do crime fora. Os jovens brigaram na escola e depois voltaram a se enfrentar do lado de fora da unidade.

Em imagens que circulam as redes sociais, é possível ver a vítima em uma poça de sangue. Ele foi atingido na altura do quadril e precisou passar por cirurgia. A Polícia Militar utilizou o vídeo para identificar os envolvidos.

Além do adolescente de 16 anos, outro possível jovem envolvido no crime foi aprendido por depois. Ele foi encontrado em um abrigo na QNM 32. Com ele, foi encontrada uma porção de maconha e foi averiguado que ele já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo e estava em liberdade assistida.