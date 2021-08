Jovem é preso por destruir doses de vacina em Planaltina

Segundo testemunhas, o jovem de 16 anos cometeu a infração após não ter sido vacinado por conta da idade

Por: Gabriel de Sousa

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em Planaltina-DF após ter invadido e quebrado frascos de vacinas contra a covid-19. Segundo o 14° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, o jovem estava exaltado por não ter recebido a vacinação. O jovem foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente I da Asa Norte.

As fotos de autoria desconhecida que circulam nas redes sociais mostram os frascos, seringas e insumos jogados no chão do Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina, posto de triagem localizado no centro da cidade.

De acordo com testemunhas presentes no local, o adolescente de 16 anos estava querendo receber a “xepa” da vacina (doses remanescentes distribuídas para adolescentes de 12 e 17 anos sem comorbidades). Porém, a sua vacinação foi impedida, e irritado, ele atirou as embalagens no chão.

Oficialmente, até esta quinta-feira (26), somente aqueles que possuem mais de 17 anos completos podem receber a imunização sem a necessidade de agendamento ou de espera por doses remanescentes.

Segundo a PMDF, foram destruídas 34 doses de imunizantes. 20 delas era da Pfizer-BioTech (marca autorizada para o uso nos adolescentes de 12 a 17 anos), e 10 eram da CoronaVac Butantan. Já a Secretária de Saúde diz que foram perdidos 4 frascos.

Levando em consideração o número apontado pela Polícia Militar, 80 adolescentes poderiam ter sido vacinados com o conteúdo das 20 unidades destruídas da Pfizer-BioTech.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi comentado pelo secretário-chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, em uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira. “Foi um adolescente de 16 anos, que não está no público-alvo da vacinação. Ele invadiu o posto de vacinação armado. Não teve ainda informação se houve perda de vacina.”

Em sua fala, Rocha ainda pontuou a gravidade do ocorrido em Planaltina: “Isso é caso de polícia”.

Por volta das 15:30h, viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal estavam no local, mas não quiseram se pronunciar presencialmente sobre o caso, assim como os profissionais da saúde do posto de Planaltina.

O ocorrido fez com que vários adolescentes perdessem a oportunidade de se imunizar com a primeira dose.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um deles é Erick Santos, de 17 anos, que chegou duas horas após a apreensão do adolescente e recebeu a notícia que o local não estaria mais aplicando as vacinas. “É muito triste ver que muitas

pessoas morreram sem ter a oportunidade de se vacinar, e que têm pessoas que jogam todo o trabalho da ciência no chão por não terem nenhum respeito”, afirma.

Após a apreensão, diversos moradores foram até o local para tentar receber a primeira dose da vacina contra a covid-19, mas foram impedidos de entrar, com a explicação que “não haveria mais doses” no momento.