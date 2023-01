Jovem é encontrado morto na CND 01 em Taguatinga

A equipe de socorro encontrou o corpo do rapaz dentro de um estabelecimento, ele apresentava ferimentos pelo corpo e foi encontrado morto no local

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto no Distrito Federal na manhã deste sábado (14). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado no local às 07h.

A equipe de socorro encontrou o corpo do rapaz dentro de um estabelecimento, ele apresentava ferimentos e foi encontrado já morto no local.

A vítima não trazia documentos e segundo informações atendia pelo nome de J.N.

Apresentava ferimentos feitos por faca no tórax e abdômen, além de sinais de um possível estrangulamento.

O local foi deixado aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).