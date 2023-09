Jovem é encontrado afogado em piscina no Gama e morre

O rapaz foi encontrado pela equipe já do lado de fora de uma piscina. Estava em Parada Cardiorrespiratória (PCR)

Um homem de 23 anos morreu no fim da manhã desta sexta-feira (01). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O rapaz foi encontrado pela equipe já do lado de fora de uma piscina. Estava em Parada Cardiorrespiratória (PCR) e no momento era reanimado por populares.

Recursos adicionais, como o resgate aéreo do CBMDF, foram acionados. Com equipe médica e suporte avançado do SAMU a tentativa de reanimação foi assumida.

Apesar dos esforços das equipes de socorro, o óbito foi declarado no local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para as providências que o caso requer.