Jovem é detida com 36 tabletes de maconha em ônibus interestadual na rodoviária de Sobradinho

Uma jovem de 18 anos foi detida na manhã desta sexta-feira (20) durante uma abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a um ônibus interestadual na rodoviária de Sobradinho. O veículo fazia a rota entre Brasília e Teresina (PI).

Segundo a corporação, a passageira, que viajava sozinha, levantou suspeitas ao apresentar informações contraditórias durante a entrevista com os policiais. Inicialmente, afirmou que seu destino era Fortaleza (CE), mas não soube explicar com clareza os detalhes da viagem nem o conteúdo da bagagem que levava.

Diante das inconsistências, os policiais decidiram revistar a mala da jovem, onde foram encontrados 36 tabletes de uma substância com características semelhantes à maconha. Ao ser questionada, ela afirmou que era a primeira vez que transportava entorpecentes e que aceitou a proposta por estar endividada com um agiota. A jovem também relatou que tomou a decisão para tentar sustentar sua filha pequena.

Sem antecedentes criminais, a suspeita foi encaminhada à 35ª Delegacia de Polícia, onde o caso será investigado.

A PMDF destacou que mantém ações contínuas de fiscalização em rodoviárias e pontos estratégicos do Distrito Federal, com foco no combate ao tráfico interestadual de drogas.