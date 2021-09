Jovem é apreendido com 7 pés de maconha após agredir a mãe

O jovem foi apresentado na DCA e responderá pelos atos infracionais análogos aos crimes de porte de substância entorpecentes para consumo pessoal, injúria, ameaça, dano e Lei Maria da Penha

Um adolescente foi apreendido com sete mudas de pé de maconha após denúncia de violência contra a própria mãe em sua casa na CR 104 do Vale do Amanhecer em Planaltina, às 10h desta segunda-feira (27).

Policiais militares do 14º Batalhão receberam a denúncia de que o jovem de 16 anos estava agredindo sua mãe. Na casa do adolescente, a equipe encontrou as mudas e o relato das ameaças que a mãe vinha sofrendo.

