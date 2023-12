Jovem de 17 anos morre após colisão entre veículo e caminhão de lixo na BR-070

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 3h, no Km 8 da BR-070

Uma jovem de 17 anos, que ocupava o banco de passageiro de um veículo, perdeu a vida após o carro em que ela se encontrava colidir na traseira de um caminhão do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), na madrugada desta quinta-feira (21).

Na ocasião da colisão, sete pessoas estavam a bordo do veículo. A vítima fatal, que estava no banco da frente do carro, não resistiu ao impacto.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro aos outros cinco ocupantes e ao motorista do veículo, todos eles com lesões, encaminhando-os para os hospitais regionais de Taguatinga (HRT) e de Ceilândia (HRC).