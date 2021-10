Jovem assume ser dono de 700g de maconha

Militares faziam patrulhamento de rotina quando passaram pelo local e perceberam que o adolescente e outros dois homens correram

A Polícia Militar (PMDF) encontrou 700g de maconha, quatro pés da droga e 30g de cocaína em um bar na QR 621 de Samambaia, na noite de quinta-feira (21). Um adolescente de 14 anos disse ser dono dos entorpecentes.

Militares faziam patrulhamento de rotina quando passaram pelo local e perceberam que o adolescente e outros dois homens correram para o fundo do bar.

O menor de idade é filho do dono do bar. Ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os outros dois homens foram liberados.