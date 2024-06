José Leal, fundador do Grupo Santa morreu na manhã desta terça-feira (18)

O fundador do Grupo Santa, o médico José Leal, faleceu na manhã desta terça-feira (18/6). A assessoria de comunicação da instituição informou o falecimento do proprietário da rede de hospitais.



“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Doutor José Leal, um empresário de relevância ímpar na área da saúde hospitalar brasileira. Fundador do Grupo Santa, ele deixa um legado de dedicação e inovação no setor”, escreveu o Grupo Santa.



O comunicado também diz que “todos que tiveram a honra de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado sentirão profundamente sua ausência”.