Inscrições para quase 6 mil vagas em cursos técnicos abrem nesta quinta-feira (20)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE) divulgou processo seletivo para preenchimento de vagas dos cursos técnicos de nível médio, especialização técnica e de qualificação profissional, ofertados pelas unidades na rede pública de ensino do DF.

Ao todo, serão ofertadas 5.824 vagas distribuídas em sete regionais de ensino. A inscrição, a matrícula e as demais etapas do processo seletivo são gratuitas. As aulas terão início no segundo semestre deste ano letivo.

Cronograma

As inscrições para os cursos ofertados no edital serão realizadas, exclusivamente, pelo site da SEE, obedecendo ao cronograma abaixo.

⇒ Inscrições

A partir de zero hora desta quinta (20) até o dia 30

⇒Resultado da 1ª chamada



A partir das 18h de 12 de julho

⇒Interposição de recurso

Em 15 de julho, no horário de funcionamento da secretaria escolar

⇒Divulgação de listagem de cadastro reserva

Em dia 24 de julho, a partir das 18h.

Seleção

O candidato poderá se inscrever em apenas uma formação. Os cursos ofertados podem variar de acordo com cada regional de ensino, tanto na modalidade presencial quanto a distância (EAD). O processo seletivo ocorrerá mediante sorteio.

Já para o Centro de Educação Profissional (CEP) da Escola de Música de Brasília (EMB), o processo de seleção para o ingresso ocorrerá de formas distintas: sorteio, exames práticos e teóricos ou etapa única.

Confira os cursos disponíveis em cada regional de ensino no edital completo.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF