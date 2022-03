JK Shopping celebra o aniversário de Ceilândia

Com crescimento nas vendas, geração de empregos e elevando as expectativas da economia na região

O JK Shopping é o primeiro complexo de compras e lazer pensado para atender a população de Ceilândia. Há 8 anos na região, o centro comercial está em constante crescimento e visa continuar contribuindo para a valorização cultural e econômica da localidade. E em comemoração aos 51 anos da maior cidade e também mais populosa do Distrito Federal, com cerca de 700 mil habitantes, o mall soma resultados positivos e boas expectativas.

De acordo com levantamento recente sobre os dados de vendas do centro de compras, em 2021, houve um crescimento de 35,2% em relação a 2020. Em dezembro último, foi registrado um aumento de 13,5% em relação ao mesmo mês de 2019 e 17% com relação a 2020.

A expectativa dos empreendedores é que este desempenho continue crescente para 2022, elevando a confiança e otimismo do consumidor e lojista. Na geração de emprego, o mall tem em média duas mil pessoas atuantes, entre colaboradores, lojas e salistas.

Atualmente, o JK Shopping recebe mensalmente cerca de 800 mil pessoas e possui 150 lojas em operação. Além de praça de alimentação diversificada, área de lazer e 2.697 vagas de estacionamento.