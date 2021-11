JK Shopping completa 8 anos inaugurando novas lojas

Operações do JK Shopping aumentam as opções de compras e gastronomia no centro comercial que completa 8 anos

Completando 8 anos de funcionamento, o JK Shopping vem pensando cada vez mais em proporcionar experiências mais completas e oferecer aos clientes uma variedade de mix e melhor qualidade em seus serviços. Considerado referência em toda a comunidade local, o centro comercial recebe mensalmente cerca de 800 mil de pessoas e traz em seu DNA uma importante contribuição para a valorização cultural e econômica da região. O empreendimento concentra diversificados serviços com oportunidades de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e educação.

Diante dessas necessidades de expansão no mix, apenas esse ano 27 novos contratos foram assinados, totalizando 172 operações em funcionamento no centro de compras. Só no segundo semestre foram inauguradas 10 lojas, sendo elas: Polo Wear, Yorus, Puket, Cs Club, Tacopep, A Mundial, Alice Salazar, Schalk, Nação Rubro Negra, Motorola e Drogaria Dedicar.

Novas Operações

E os investimentos não param. Segundo Eliza Ferreira, Superintendente do JK Shopping, até o final do ano os consumidores poderão contar com muitas outras novidades. “Estamos desenvolvendo um planejamento de reposicionamento do shopping, trazendo novidades que atendam efetivamente o desejo de consumo do público, o que é a parte mais importante para nós. E até o final do ano teremos 172 lojas em funcionamento com 13 inaugurações previstas, dentre elas marcas reconhecidas como: Super Store Cacau Show, Oca de Savóia, Taco, Colombo e Milano.”

Além das novidades citadas, o JK Shopping está para inaugurar as lojas Só Colchões, Usaflex, Blanche, Milk Moo, Methamorfose, Bburger, Segundo Element e o Quiosque RJ Essence.

Boas expectativas

O último trimestre do ano sempre apresenta os melhores resultados no varejo, uma vez que o Natal se aproxima, junto com as ações de fim de ano, assim como a liberação de do auxílio emergencial e do pagamento do 13º salário, fazendo com que exista uma grande circulação financeira no mercado. Por conta disso, desde já o JK Shopping está se preparando para receber o público com suas novas operações.

Para o Natal a expectativa é que esse ano o centro comercial cresça, 5% em volume de venda em relação a 2019 e 30% a 2020. Enquanto o esperado seja que o fluxo de pessoas cresça 10% comparado a 2019.

O JK Shopping reforça que para garantir a segurança dos visitantes, lojistas e colaboradores, vem seguindo os protocolos rígidos recomendados pelas autoridades de saúde.