JBr 50 anos: sétimo vídeo da série especial traz depoimento do presidente do Sebrae, Valdir Oliveira

O novo vídeo da série especial #JBrFaz50 traz o depoimento do diretor-superintendente do Sebrae/DF, Valdir Oliveira.

Valdir conta que, através da parceria com o Jornal de Brasília, comunidades do Distrito Federal com realidades pouco conhecidas puderam ser alcançadas e destacadas, como se a cada história de sucesso divulgada, surgisse uma nova referência para as pessoas se espelharem.

Valdir Oliveira também relembra com gratidão que os 50 anos do JBr também significam 50 anos de serviços dedicados aos brasilienses.

Assista ao relato completo: