JBr 50 Anos: Quarto vídeo da série especial traz depoimento da “Rede ‘Look’n Feel”, assista.

A série de depoimentos que começou trazendo amigos e colaboradores do Jornal de Brasília, agora traz o parceiro que ajudou o principal veículo da cidade a ficar com a cara da capital. João Pedro, fundador da agência de comunicação ‘’Look’n Feel’’, conta que enxergou esse projeto como um presente para Brasília. A nova ‘’roupagem’’ do JBr teve seu processo criativo iniciado em 2018 e chegou às ruas durante a pandemia.

Além de assinar o rebranding do Jornal de Brasília, a Look’n Feel também foi responsável pela criação da campanha do ‘’Top Of Mind Brasília’’ em 2016, premiação que celebra as marcas mais lembradas pelos brasilienses.

Para conferir o relato completo dos sócios João Pedro e Renato Amaral sobre a agência quem assim como o JBr, tem bastante história legal para contar e emocionar, assista: