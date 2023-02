Já foi dada a largada para as folias do Carnaval de Brasília

Mais de 1,5 milhão de foliões devem se divertir em mais de 100 bloquinhos da capital federal

Gabriel de Sousa

[email protected]

A espera de três anos pelo retorno da alegria do Carnaval em Brasília chegou ao fim. Nos próximos dias, mais de 1,5 milhão de brasilienses e turistas irão aproveitar o melhor dos mais de 100 bloquinhos que irão divertir a capital federal. A folia teve a sua largada oficial ontem, e deve acabar somente no dia 26 de fevereiro.

Às 16 horas, teve início o bloquinho do “Ministério do Namoro”, que contagiou a Praça dos Prazeres da 201 Norte. Também na Asa Norte, o grupo do “De 3 é Mais Gostoso” garantiu a diversão dos foliões na sede do Acadêmicos da Asa Norte, entre às 19 horas e a madrugada de hoje.

As expectativas para as festas do feriado deste ano são altas, já que o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu mais de R$ 10 milhões para a realização dos festejos, além de outros R$ 5 milhões oriundos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Além disso, o GDF concedeu a autorização para 900 vendedores ambulantes.

A expectativa do governo local é que, além dos foliões, os bloquinhos possam movimentar também a economia do DF. Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC/DF), mais de 4 mil empregos diretos e outros 12 mil indiretos devem ser gerados durante o feriado.

Os moradores das regiões administrativas podem ficar animados, já que não vão precisar se locomover até o Plano Piloto para aproveitarem um bom Carnaval. Neste ano, vão ser feitos bloquinhos em Águas Claras, Brazlândia, Ceilândia, Cidade Estrutural, Cruzeiro, Jardim Botânico, Planaltina, São Sebastião e Taguatinga.

O bloquinho oficial do GDF será organizado nos arredores do Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), localizado no Eixo Monumental. No dia 25 de fevereiro, será organizado uma grande “ressaca” do Carnaval, entre as 17 até a meia-noite do dia 26.

Além dos bloquinhos carnavalescos, os desfiles das escolas de samba da capital também estarão de volta para animar os brasilienses. O evento vai acontecer em um carnaval fora de época, entre os dias 20 e 22 de abril, durante os festejos do 63º Aniversário de Brasília, nos arredores do Eixo Cultural Ibero-Americano.

O fim de uma saudade

Presente no calendário do Carnaval do DF há 18 anos, a Praça dos Prazeres, na 201 Norte, teve, no final da tarde de ontem, a honra de abrir oficialmente as folias depois de três anos sem bloquinhos carnavalescos. O grupo vai garantir uma diversão gratuita diariamente até a próxima terça-feira (21), sempre a partir das 16 horas.

Ontem, as atrações foram DJ Presença, Vivendo e Batucando, Martinha do Coco, a bateria da escola de samba taguatinguense Capela Imperial e o Quinteto Mágico do Frevo, que fechou o primeiro dos dias carnavalescos da capital federal.

Para Juliana Andrade, coordenadora da Praça dos Prazeres, o dever de reinaugurar Carnaval do DF foi uma forma de reconhecer o carinho dos foliões brasilienses com o bloco, conhecido por revelar bandas e artistas locais. “A gente está muito feliz em poder voltar a brincar e a se divertir, estamos bem animados e esperamos que as pessoas também estejam, que venham e brincam na paz e com muito respeito”, disse.

De acordo com Andrade, o Carnaval deste ano tem uma importância única por ser o primeiro feito após o surgimento de uma tragédia humanitária que fez com que a tristeza tomasse conta do coração dos foliões. O feriado seria então, uma oportunidade da alegria voltar a imperar nos corações brasilienses. “Isso que está acontecendo aqui é uma manifestação pela vida, de que o nosso tempo e o nosso futuro e as nossas vidas sejam mais alegres, livres, autônomas e muito prazerosas”, destaca.

Atrações de peso já estão confirmadas para contagiar os próximos dias da Praça dos Prazeres, como o lançamento do coletivo “Bora pra Cúmbia” e do bloco “Bora pra Cuba”, com integrantes de diversos países da América Latina, sendo o primeiro coletivo internacional da cidade, “Esse é o coração do Brasil, esse é o coração da alegria, esse é o coração da América Latina.”, conclui Juliana Andrade, convidando os brasilienses a participar dos dias de folia na 201 Norte.

“Carnaval é Carnaval”

Uma das brasilienses que estiveram ontem na Praça dos Prazeres foi Beatriz Pereira, que saiu da sua universidade para aproveitar um pouco do primeiro dia do Carnaval do DF. “Estava cansada da faculdade e pensei ‘Por que não curtir uma musiquinha de graça?’ Aí eu vim para cá”, conta.

A Praça dos Prazeres é apenas um dos blocos em que a estudante, que mora na Asa Sul, irá participar neste feriado. Animada, ela conta que pretende ir em outras folias na Asa Norte, que irão acontecer neste final de semana. “Já tem até a lista de quais eu tô querendo ir, mas Carnaval é Carnaval, o que meus amigos me chamarem eu tô colando”, afirma Pereira.