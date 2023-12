Iprev: prova de vida e fundos de investimento estão entre as conquistas

Diretora-presidente do instituto fala sobre os mecanismos que garantem futuro seguro aos beneficiários da previdência do DF

“O ano de 2023 foi especial para o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF). Conseguimos conquistas importantes, bem superiores às metas estabelecidas.

Avançamos e economizamos recursos com a implantação do programa Prova de Vida, obtivemos ganhos expressivos com a boa gestão dos fundos de investimentos e realizamos o primeiro concurso público para a carreira de analista previdenciário. Tudo isso para garantir um futuro seguro aos mais de 70 mil beneficiários, entre aposentados e pensionistas, e também aos próximos segurados.

A prova de vida, uma comprovação anual que aposentados e pensionistas precisam fazer no mês do aniversário para continuar recebendo seus benefícios, proporcionou uma economia de mais de R$ 2,8 milhões em 2023, evitando pagamentos indevidos.

Na área financeira, conseguimos retorno dos investimentos bem acima da meta aprovada pelo nosso Conselho de Administração. O Fundo Capitalizado, que possui um patrimônio de R$ 786,3 milhões, teve uma rentabilidade de 9,94% até novembro, superando a meta de 6,79%. Já o Fundo Solidário Garantidor, que detém um patrimônio financeiro de mais de R$ 4 bilhões, registrou uma rentabilidade de 10,24% no mesmo período de 2023, acima da meta de 5,02%.

E, para completar o ano positivo, realizamos o primeiro concurso público do instituto, para a nova carreira de analista previdenciário. Trata-se de uma carreira criada nesta gestão e que vai aprimorar a prestação dos serviços relacionados à previdência pública. Ao todo, há 65 vagas que serão preenchidas de imediato e mais 20 para a formação de cadastro reserva. Estamos apenas aguardando a conclusão das reformas e o recebimento de material para convocar esses novos colaboradores, o que deve ocorrer no primeiro bimestre de 2024.

Enfim, esperamos que em 2024 consigamos resultados ainda melhores, ampliando nossos recursos de forma segura para garantir o futuro dos nossos segurados.”

Com informações da Agência Brasília