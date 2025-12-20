Investimento em tecnologia para combate ao parcelamento irregular do solo é legado de 2025 da DF Legal

Entre os meses de janeiro e novembro, o DF Legal realizou um total de 803 operações por meio da Subsecretaria de Operações, que resultaram na desobstrução de 8.843.355m².

Entre as novidades adquiridas que contribuirão ainda mais para o trabalho da DF Legal daqui para frente, estão seis drones de última geração e um software que tem a capacidade de gerir imagens de satélite de alta resolução e com atualização praticamente semanal.

A fiscalização não se limitou, no entanto, às obras irregulares. Na parte das atividades econômicas, uma ação que durou vários meses descaracterizou mais de uma dezena de pousadas clandestinas que funcionavam na Asa Sul. Durante a preocupação nacional relacionada ao metanol, a secretaria ajudou na fiscalização de distribuidoras de bebidas.

Já sobre resíduos, o trabalho contínuo de identificação e monitoramento dos pontos de descarte irregular aliado à instalação de placas de conscientização por todo o DF, levou ao controle do número de casos de dengue neste ano.

A pasta também continuou a exercer um papel importante como coordenadora situacional das ações de acolhimento à população de rua, iniciadas no ano passado de maneira pioneira no Brasil, atendendo à ADPF 976. Além do trabalho diário em campo acompanhando os órgãos que fazem o atendimento e a oferta de benefícios à população de rua, a DF Legal, juntamente com a Casa Civil, projetou e ajudou a lançar o painel de resultados dessas ações.

Só entre janeiro e novembro deste ano, foram 250 ações de acolhimento realizadas em 24 regiões administrativas. Tudo isso é apenas um recorte das mais de 70 mil ações fiscais realizadas pela DF Legal até novembro, que tem buscado estar cada vez mais próxima das demandas da população.

Uma nova forma de entender melhor a necessidade das regiões administrativas foi a iniciativa concebida junto à Secretaria de Governo (Segov-DF) de marcar reuniões com todos os administradores regionais entre os meses de julho e agosto.

Nesses encontros, foi possível ouvir o que cada cidade precisa da DF Legal e também foi uma oportunidade de explicar as competências da secretaria.

A fiscalização de tantos temas nas 35 RAs também conta com o apoio fundamental do cidadão, que pode registrar reclamações pelo telefone 162, site ParticipaDF ou em qualquer núcleo de atendimento da pasta.

Dados do Painel da Ouvidoria da Controladoria Geral do DF (CGDF) mostram que a DF Legal é o segundo órgão mais demandado pela população, com 25.384 manifestações até o início de dezembro.

*Com informações da DF Legal