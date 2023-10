Investimento em espaços de lazer melhora a qualidade de vida no DF

GDF trabalha em reformas e construção de parquinhos infantis e equipamentos esportivos em todas as regiões administrativas

“Fico feliz por poder brincar em segurança”. É assim que o pequeno João Mateus da Silva, de 11 anos, resume a sensação de ver a praça que frequenta diariamente, na Quadra 603 do Recanto das Emas, ser recuperada pelas equipes do Governo do Distrito Federal (GDF). O espaço abriga uma das centenas de quadras esportivas e parquinhos já reformados pelo Executivo apenas este ano.

Desde o início deste ano, o GDF trabalha na execução de serviços que abrangem a recuperação de infraestruturas até a implementação de novos equipamentos, beneficiando diversas áreas das cidades contempladas.

Os serviços são realizados por equipes das próprias administrações regionais ou pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). “Uma vez demandados pelas administrações, nós da Novacap entramos no circuito para, dentro das possibilidades, promover a reforma desses espaços”, explica Ronaldo Vinhal, assessor da Diretoria de Edificações da companhia.

Vinhal afirma que o objetivo é promover espaços públicos mais seguros e adequados ao lazer dos moradores das RAs. “Queremos resguardar os usuários dos equipamentos públicos, evitando que as crianças que usufruem dos locais possam se machucar em função de alguma anomalia naquele brinquedo”, prossegue.

Uma das intervenções mais recentes está sendo realizada justamente na quadra esportiva em que João Mateus reside. O espaço está passando por melhorias que incluem a instalação de novos alambrados, recuperação de brinquedos, capinagem, limpeza e pintura. “A gente fica muito feliz de ver essas melhorias chegando à região. É uma quadra que várias crianças utilizam, além dos próprios moradores e professores que dão aula neste espaço”, avalia a lojista Adriana Barbosa, 41, que mora e trabalha na Quadra 603 do Recanto das Emas.

Além do endereço, o GDF está empenhado em restaurar outros oito parquinhos infantis localizados nas quadras 101, 102, 116, 205, 304, 311, 405 e 511. O investimento total ultrapassa R$ 314,2 mil.

Outro destaque fica por conta de Taguatinga, que, recentemente, entregou à população a reforma de 31 parquinhos. A administração da cidade espera concluir a restauração de outros 12 parques ainda neste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Fercal, todos os sete parquinhos já se encontram completamente reformados. No Sol Nascente, em breve, terão início as obras de melhorias em dois parquinhos localizados nos trechos I e II da cidade.

RenovaDF

Um importante aliado do governo na restauração de equipamentos públicos é o RenovaDF. Iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) em parceria com as administrações regionais, o programa associa qualificação profissional à preservação de espaços públicos da capital.

No Cruzeiro, por exemplo, o RenovaDF reformou 12 parques infantis. Não muito distante, as regiões do Sudoeste, Octogonal e Setor de Indústria Gráfica (SIG) também passaram por intervenções do programa: foram três praças recuperadas, além dos parquinhos do Parque Bosque do Sudoeste e das quadras SQSW 102, Praça Esaú e QRSW 1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Plano Piloto, o RenovaDF atuou na reforma de quatro dos 80 parques restaurados apenas neste ano, enquanto Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo recebem atualmente os serviços prestados pelos alunos do programa.

Com informações da Agência Brasília