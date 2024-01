Investimento de R$ 2,4 milhões para 50 novos pontos de encontro comunitário

Serão beneficiadas com as trocas cidades como Fercal, Planaltina, Sobradinho, Itapoã, Paranoá, São Sebastião e Samambaia

O Governo do Distrito Federal (GDF) adquiriu 50 pontos de encontro comunitário (PECs) e uma academia ao ar livre para serem instalados nas regiões administrativas. As unidades de PEC serão implantadas em substituição a equipamentos públicos já existentes nas cidades. O investimento é de R$ 2,4 milhões.

“Por mais que a gente faça a manutenção, como o programa começou em 2011, há muitas unidades que foram se desgastando com o tempo. Então é necessária essa substituição”, afirma o assessor da Diretoria de Edificações da Novacap, Ronaldo Vinhal. “Também há o caso dos PECs que foram instalados pelas administrações e têm equipamentos diferentes, o que impede a nossa manutenção. A substituição permitirá que possamos fazer esse serviço”, completa.

Serão beneficiadas com as trocas cidades como Fercal, Planaltina, Sobradinho, Itapoã, Paranoá, São Sebastião e Samambaia. O Plano Piloto será a única localidade a ganhar um conjunto numa área nova, a ser instalado na 115 Norte. Além dos PECs, Planaltina ainda terá a montagem do conjunto de academia ao ar livre.

A Novacap será responsável pela instalação dos novos conjuntos. Cada ponto de encontro é composto por 10 equipamentos e uma placa orientativa. A estrutura conta com simulador de caminhada triplo, simulador de cavalgada, leg press, rotação diagonal, rotação vertical, multi exercitador de 6 funções, twist lateral e simulador de remo.

Já o conjunto de academia ao ar livre tem 14 equipamentos. Entre eles, barras de apoio de abdominal, bicicleta de mão, multiexercitador e aparelhos acessíveis.

Agência Brasília