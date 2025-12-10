Investimento de R$ 15 milhões no Nosso Natal 2025 deve gerar retorno de R$ 45 milhões para o DF

Um investimento público de R$ 15 milhões se transforma em R$ 45 milhões de impacto econômico. Essa é a previsão para o Nosso Natal 2025, que até 4 de janeiro transforma a Esplanada dos Ministérios no maior circuito natalino gratuito já realizado no Distrito Federal. O evento, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), com apoio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais, reúne infraestrutura de grande porte, programação artística diversa e ações sociais em 26 dias consecutivos de funcionamento. O Instituto Missão Hoje (IMJ) foi a OSC vencedora do chamamento público para o Nosso Natal 2025, cabendo a ela fazer a montagem da festa, a execução e a manutenção durante todo o evento.

Os números refletem o alcance do projeto — são 5.492 empregos diretos gerados desde a pré-produção até o encerramento, além de 3.500 contratações indiretas que movimentam cadeias produtivas em setores como gastronomia, artesanato, logística e serviços culturais. O festival também abre espaço para empreendedores familiares e mulheres que lideram iniciativas em alimentação e comércio, fortalecendo a economia criativa local.

“O Nosso Natal 2025 é uma demonstração prática de como o investimento em cultura gera desenvolvimento econômico e social”, afirma o titular da Secec-DF, Claudio Abrantes. “Quando destinamos recursos públicos para projetos culturais dessa magnitude, não estamos apenas oferecendo entretenimento. Estamos criando empregos, fortalecendo negócios locais, valorizando artistas brasilienses e garantindo que todas as famílias, independentemente de sua condição social, tenham acesso a uma experiência de qualidade. É cultura a serviço do interesse público.”

O projeto ocupa 64.590 m² na Esplanada, com estruturas que incluem uma árvore de 30 metros de altura, pista de patinação de 240 m², roda-gigante de 22 metros, teatro infantil de 400 m² e palco principal de 800 m². A vila cenográfica abriga 17 casinhas que reúnem empreendedores locais na Vila dos Doces e na Vila dos Elfos, enquanto a praça de alimentação de 5.000 m² oferece opções a preço social.

A programação prevê 78 apresentações lúdicas, 26 espetáculos teatrais, 26 shows de artistas locais, 26 performances de DJs e 78 oficinas criativas. Personagens temáticos circulam pelo espaço diariamente, e todas as atrações, incluindo pista de gelo, roda-gigante e teatro, são gratuitas. O palco principal recebe nomes como Arautos, Dan Leandro, Walber da Matta, Filhos de Lourdes e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, além de apresentações com interpretação em libras.

A primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, destaca o caráter inclusivo do projeto: “Ao oferecer um circuito dessa dimensão totalmente gratuito, reafirmamos que cultura também é política social. Ela acolhe, aproxima e cria oportunidades reais para as famílias. Cada detalhe foi pensado para promover inclusão e proporcionar experiências que toquem o coração das pessoas”, reforça.

Valores justificados

Todas as contratações seguiram a Lei nº 13.019/2014 e o Decreto Distrital nº 37.843/2016, que regulam parcerias com organizações da sociedade civil. Os valores foram aprovados em plano de trabalho e submetidos a controle administrativo e judicial antes da execução.

O profissional que interpreta o Papai Noel, por exemplo, recebe R$ 83 por hora, totalizando R$ 13 mil por 26 diárias de seis horas. O valor está abaixo da média nacional, que pode chegar a até R$ 15 mil mensais em shoppings e campanhas publicitárias, segundo levantamento da Revista Exame. O profissional contratado mantém barba natural durante todo o ano, possui treinamento em performance cênica e atua no evento há três edições consecutivas, garantindo continuidade e reconhecimento do público.

A estrutura cenográfica da Casa do Papai Noel, por sua vez, envolve decoração externa com LED, duas árvores cônicas, trono estofado, guirlandas, iluminação e piso revestido, além de montagem, desmontagem e equipe técnica durante 26 dias. O custo diário de R$ 500 está compatível com estruturas decorativas de grande circulação.

As apresentações artísticas mobilizam 12 profissionais diariamente, incluindo atores, dançarinos, artistas circenses em perna de pau, diretor artístico, coreógrafo, locutor, editor musical e equipe de cabelo e maquiagem. O investimento de R$ 250 mil resulta em diária de R$ 800 por artista, valor que cobre remuneração, encargos, figurino, preparação e logística — compatível com eventos cênicos de médio e grande porte.

Outros itens, como as dez árvores cenográficas em MDF de dois metros de altura, custam R$ 86,50 por dia quando considerado o período completo de 26 dias, incluindo montagem, iluminação e manutenção.

Impacto social e inclusão

O Nosso Natal foi estruturado como projeto cultural e social. Além de acessibilidade garantida, com intérpretes de libras, audiodescrição e cabine adaptada na roda-gigante, o evento promove arrecadação de brinquedos, roupas e alimentos para distribuição a famílias vulneráveis. Todo o circuito conta com monitores treinados e protocolos de segurança.

“Este evento não apenas celebra o espírito natalino, mas também fortalece a economia local, gera empregos e promove o desenvolvimento da economia criativa, que é fundamental para o nosso Distrito Federal”, enfatiza Claudio Abrantes.

O Nosso Natal 2025 funciona diariamente das 17h às 23h, com pausa nos dias 24 e 31 de dezembro. A entrada é gratuita e aberta a todas as idades.

Nosso Natal 2025

Data: Até 4 de janeiro (sem atividades nos dias 24 e 31 de dezembro)

Horário: 17h às 23h

Local: Esplanada dos Ministérios

Entrada: Gratuita

Informações: @nataldebrasilia ou institutomissaohoje.com.br

*Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF)