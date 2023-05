Instalações em empresa pública são reformadas

A Dimad é responsável por garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem do Distrito Federal

O prédio da Divisão de Manutenção de Drenagem (Dimad), localizado na sede da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), começou a ser reformado em mais uma ação de melhoria das infraestruturas internas das divisões existentes no organograma da Novacap. Na primeira semana deste mês, houve a inauguração do novo prédio da Divisão de Manutenção de Vias (Dimav), que não recebia manutenção há 25 anos.

A Dimad é responsável por garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem do Distrito Federal. Com as obras em suas instalações, haverá a melhoria nas condições de trabalho dos profissionais e, consequentemente, da qualidade dos serviços prestados à população.

O prédio passará por uma reforma que inclui a renovação das fachadas, instalação de materiais de qualidade nos escritórios que atendem as demandas administrativas recebidas pelo setor, construção de um novo vestiário para os funcionários de campo e ampliação da infraestrutura, que trará maior conforto e qualidade ao trabalho realizado pela divisão.

“A Novacap é responsável por cuidar da urbanização, das obras e das áreas verdes do Distrito Federal, mas é igualmente importante olharmos para dentro, para as instalações dos nossos trabalhadores, e garantirmos um ambiente de trabalho adequado para todos exercerem suas funções da melhor forma possível”, declara o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Com o início das obras da Dimad, a remoção do telhado antigo e a demolição das paredes, as equipes de manutenção de drenagem se mudaram para salas provisórias até a entrega do novo prédio.

As informação são da Agência Brasília