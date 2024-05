Inscrições para Qualifica DF terminam na quarta-feira (22)

As inscrições para mais uma etapa do Qualifica DF terminam na próxima quarta-feira (22). O programa de capacitação profissional é voltado para as áreas que mais contratam no mercado de trabalho. Os interessados em concorrer a uma das 880 vagas disponíveis devem se inscrever neste link.

Nesta edição, serão ofertados 10 cursos, entre eles: design de sobrancelhas, maquiagem profissional, atendente de farmácia, administração de serviços hospitalares e auxiliar de recursos humanos. As opções de capacitação, bem como grade horária, vagas e endereços, podem ser conferidos aqui.

Com início previsto para 3 de junho, as aulas serão ministradas nas regiões administrativas do Riacho Fundo II, Água Quente, Núcleo Bandeirante e Ceilândia. Os cursos serão de 80 horas/aula, com possibilidade de escolha entre os turnos matutino e vespertino. Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos.

A capacitação é integralmente gratuita, e os alunos recebem vale transporte, lanche, certificado e material didático, além de contar com seguro contra acidentes pessoais. Quem não tiver condições de se inscrever pelo site pode obter ajuda nas unidades da agência do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

