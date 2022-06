Inscrições para os CILs abrem esta quinta-feira às 00h

Os idiomas oferecidos às vagas de Língua Estrangeira Moderna (LEM) são inglês, espanhol, francês e japonês

Os Centros Interescolares de Línguas (CILs) do Distrito Federal estarão com as inscrições abertas para os cursos de idiomas às 00h desta quinta-feira (23). Podem participar os estudantes da rede pública de ensino. A seleção é para o 2° semestre de 2022 e as inscrições vão até o dia 5 de julho, através do site da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no link a seguir:

Inscrições

Os idiomas oferecidos às vagas de Língua Estrangeira Moderna (LEM) são inglês, espanhol, francês e japonês. Cada candidato poderá se inscrever em até quatro opções de escolas de língua estrangeira de idiomas diferentes, de acordo com a oferta de vagas.

Neste primeiro período, podem se inscrever alunos que estão cursando, no ano letivo de 2022, séries a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Eles devem escolher o curso e a turma no turno contrário ao da matrícula na unidade escolar de origem.

Contemplados

O resultado dos contemplados da 1ª chamada será divulgado no dia 18 de julho, no site da Secretaria de Educação e nas redes sociais dos CILs, a partir das 18h. A efetivação da matrícula dos estudantes deverá ser realizada na Secretaria Escolar do CIL em que o candidato foi contemplado, entre os dias 20 a 25 de julho no horário de funcionamento do referido local.

A divulgação da 2ª chamada acontecerá no dia 28 de julho e as efetivações devem acontecer no dia 29 do mesmo mês até 1º de agosto. Vale lembrar que a consulta do resultado é de inteira responsabilidade do candidato e/ou seu responsável. Caso a matrícula não seja efetivada na data determinada, o aluno perderá o direito à vaga que estará concorrendo.

Depois da 2ª chamada, haverá um sorteio eletrônico com a disponibilização de novas vagas. Os resultados deste sorteio estão previstos para serem divulgados entre 28 de julho e 4 de agosto, também pelo site da Secretaria.

Inscrições para a comunidade

As inscrições para o público serão disponibilizadas após a conclusão do processo e inclusão dos alunos da rede pública nos Centros Interescolares de Línguas (CILs). Os estudantes da rede pública de ensino que não tenham feito a inscrição dentro dos prazos determinados também poderão concorrer às vagas da comunidade. Porém, neste caso, não terão preferência, mas também precisam estar cursando a partir do 6º ano.

Documentos para confirmação de matrícula:

● Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Registro Geral (RG) do estudante;

● CPF do estudante;

● RG e CPF do responsável;

● Duas fotos 3×4;

● Comprovante de residência;

● Declaração de escolaridade.