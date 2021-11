Inscrições para Jovens Embaixadores 2022 vão até 9 de fevereiro

O programa, leva estudantes de ensino médio da rede pública de ensino do Brasil para um intercâmbio nos EUA

O Programa Jovens Embaixadores, promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, comemora 20 anos este ano e, em 2022, e retoma as atividades presenciais no exterior. O programa, que leva estudantes de ensino médio da rede pública de ensino do Brasil para um intercâmbio nos EUA, está com inscrições abertas até o dia 9 de fevereiro de 2022. Serão selecionados 50 alunos de todas as partes do Brasil. Para mais informações e inscrições, acesse o site.

Para a edição de 2022, poderão se inscrever estudantes que estão atualmente engajados, por pelo menos seis meses, em iniciativas de empreendedorismo e impacto social e que buscam a solução de problemas em suas comunidades. Perfil de liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa também estão entre os requisitos.

Os selecionados serão anunciados em abril de 2022 e o intercâmbio está previsto para acontecer em julho de 2022, de forma 100% presencial nos EUA, se a pandemia da Covid-19 e as condições na época permitirem. Caso isso não seja possível, os selecionados serão convidados para um intercâmbio virtual em formato interativo e inovador.

Saiba mais sobre empreendedorismo social:

Para fins do programa Jovens Embaixadores, empreendedorismo social é o conjunto de ações que levam a uma transformação social positiva. O programa busca jovens que pensam fora da caixa para desenvolver uma ideia, um produto ou serviço com o objetivo de beneficiar não somente a si próprio, mas também a sua comunidade. Independentemente de serem ações grandes ou pequenas, ou da área de empreendedorismo (inclusão social, educação, cultura, crédito comunitário, mobilidade urbana, igualdade de gênero e raça, meio ambiente, necessidades especiais, cooperativas em geral, etc.), esses jovens buscam encontrar soluções criativas para problemas em suas comunidades.

Saiba mais sobre o programa Jovens Embaixadores:

Foi criado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em 2003. O programa conta com a parceria do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), das Secretarias Estaduais de Educação, da rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos e da USBEA, rede de ex-bolsistas de programas de intercâmbio do governo dos Estados Unidos.

Além disso, conta também com o apoio institucional das empresas FedEx, MSD e IBM. Atualmente o Programa Jovens Embaixadores é implementado em todos os países do continente americano e conta, ainda, com um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina. Desde sua criação, 690 jovens brasileiros já participaram do programa.