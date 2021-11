Inscrições para a educação profissional abrem nesta terça-feira (23)

São 4.814 vagas, tanto a distância como presencial. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação

As inscrições para os cursos de educação profissional e tecnológica para o primeiro semestre de 2022 na rede pública de ensino do Distrito Federal começarão nesta terça-feira (23) e seguirão até o dia 5 de dezembro. São 4.814 vagas, tanto a distância como presencial. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação.

Estão disponíveis cursos tanto de nível médio como de formação inicial e continuada (FIC), para diferentes níveis de escolaridade. É importante que os interessados leiam os editais e verifiquem o que é exigido para a matrícula em cada curso.

Cursos ofertados e editais

Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (Cesas)

100 vagas – Edital nº 32

– Formação inicial e continuada (FIC): assistente administrativo

– Formação inicial e continuada (FIC): operador de computador

– Formação inicial e continuada (FIC): jardineiro

– Formação inicial e continuada (FIC): auxiliar de cozinha

Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília (Cejaep EaD de Brasília)

300 vagas – Edital nº 31

– Técnico de nível médio: técnico em secretaria escolar a distância

Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília (CEP-EMB)

616 vagas – Edital nº 41 e Edital nº 41 – retificação

Técnico de nível médio:

acordeom, bandolim, bateria, clarineta, contrabaixo, contrabaixo elétrico, fagote, flauta doce, flauta transversal, guitarra, oboé, percussão popular, piano erudito, piano popular, saxofone, trombone, trompa, trompete, viola, viola caipira, violão erudito, violão popular, violino, violoncelo, canto erudito, canto popular, documentação musical, processos fonográficos, regência

Formação inicial e continuada:

alaúde, cravo, oboé, percussão erudita, trompa, viola da gamba, coro feminino cantares, elementos técnicos de palco (práticas e projetos), iluminação de palco, arranjo 1, arranjo 2, arranjo 3, arranjo linear

Formação inicial e continuada – Entrada por teste prático (conforme a retificação do Edital nº 41):

acordeom, bandolim, bateria, canto erudito, canto popular, cavaquinho, clarineta, contrabaixo acústico erudito, contrabaixo acústico popular, contrabaixo elétrico, fagote, flauta doce, flauta transversal, guitarra, percussão popular, piano erudito, piano popular, saxofone, trombone, trompete, viola clássica, viola caipira, violão erudito, violão popular, violino, violoncelo

Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Brasília (CEP – ETB)

890 vagas – Edital nº 35

– Técnico de nível médio: técnico em eletrônica

– Técnico de nível médio: técnico em eletrotécnica

– Técnico de nível médio: técnico em informática

– Técnico de nível médio: técnico em telecomunicações

Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia (CEP – ETC)

615 vagas – Edital nº 37 (cursos de nível médio) e Edital nº 42 (cursos de formação inicial e continuada)

– Técnico de nível médio: técnico em administração

– Técnico de nível médio: técnico em informática

– Técnico de nível médio: técnico em logística

– Técnico de nível médio integrado à educação de jovens e adultos (a distância): técnico em administração

– Técnico de nível médio integrado à educação de jovens e adultos (a distância): técnico em informática

– Formação inicial e continuada (FIC): assistente administrativo

– Formação inicial e continuada (FIC): assistente de recursos humanos

– Formação inicial e continuada (FIC): barbeiro

– Formação inicial e continuada (FIC): costureiro industrial do vestuário

– Formação inicial e continuada (FIC): manicure e pedicure

– Formação inicial e continuada (FIC): marceneiro

– Formação inicial e continuada (FIC): montador de equipamentos eletroeletrônicos (robótica)

– Formação inicial e continuada (FIC): operador de computador

– Formação inicial e continuada (FIC): programador web

– Formação inicial e continuada (FIC): programador de sistemas iniciantes (lógica)

– Formação inicial e continuada (FIC): montador e reparador de computadores (suporte técnico)

Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Planaltina (CEP – ETP)

1.180 vagas – Edital nº 33

– Técnico de nível médio: técnico em enfermagem

– Técnico de nível médio: técnico em nutrição e dietética

– Técnico de nível médio: técnico em saúde bucal

– Técnico de nível médio: técnico em análises clínicas

– Técnico de nível médio: técnico em secretaria escolar

– Técnico de nível médio: técnico em registros e informações em saúde

– Técnico de nível médio: técnico em informática

– Técnico de nível médio: técnico em controle ambiental

– Técnico de nível médio: técnico em tradução e interpretação de Libras

– Formação inicial e continuada (FIC): balconista de farmácia

Centro de Educação Profissional – Escola Técnica Deputado Juarezão

Antigo Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Brazlândia (CEP – ETBraz)

195 vagas – Edital nº 36

– Técnico de nível médio: técnico em informática

– Técnico de nível médio: técnico em enfermagem

Centro de Educação Profissional – Escola Técnica do Guará Professora Teresa Ondina Maltese (Cepag)

406 vagas – Edital nº 34

– Técnico de nível Médio: técnico em enfermagem Subsequente

– Técnico de nível Médio: técnico em enfermagem Concomitante

– Técnico de nível Médio: técnico em computação gráfica subsequente

– Técnico de nível Médio: técnico em computação gráfica concomitante

– Formação inicial e continuada (FIC): operador de computador

– Formação inicial e continuada (FIC): cuidador de idoso

Centro Educacional 2 do Cruzeiro (CED 2 do Cruzeiro)

70 vagas – Edital nº 40

– Técnico de nível médio de técnico em serviços públicos integrado à educação de jovens e adultos

Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois

152 vagas – Edital nº 39

– Técnico de nível médio: técnico em informática para internet integrado ao ensino médio

Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama (Cemi do Gama)

80 vagas – Edital nº 43

– Técnico de nível médio: técnico em informática integrado ao ensino médio

Centro de Ensino Médio Integrado do Cruzeiro (Cemi do Cruzeiro)

210 vagas – Edital nº 38

– Técnico de nível médio: técnico em informática para internet integrado ao ensino médio

Resultado e matrícula

– O resultado final para as vagas, que serão preenchidas por sorteio eletrônico, será divulgado na data prevista de 16 de dezembro, a partir das 18h, também pelo site da secretaria.

– Na Escola de Música de Brasília, além de cursos com seleção por sorteio de vagas, há oportunidades na formação continuada, por meio de teste prático. O cronograma da unidade consta no edital e o resultado final, passadas todas as etapas, também será revelado no dia 16 de dezembro.

– O período de efetivação da matrícula será de 4 a 6 de janeiro de 2022 para os contemplados na primeira chamada. A forma de efetivação – on-line ou presencial – será divulgada oportunamente.

– Haverá segunda e terceira chamadas para as vagas que não forem preenchidas na efetivação da matrícula.

Com informações da Agência Brasília