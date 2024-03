Inscrições esgotadas para o 1º Circuito Brasiliense Mulher

O circuito ocorre no dia 23, em comemoração ao mês dedicado às mulheres, e conta com corrida e caminhada, além de diversas atividades para toda a família

A iniciativa da Secretaria da Mulher (SMDF) contra a violência de gênero, o 1º Circuito Brasiliense Mulher, teve as inscrições esgotadas três horas após a abertura. Os organizadores afirmaram que todas as mulheres estão convidadas a participar do evento, mas reforçam que os tradicionais kits de corrida foram limitados àquelas que conseguiram confirmar a inscrição.

O circuito ocorre no dia 23, em comemoração ao mês dedicado às mulheres, e conta com corrida e caminhada, além de diversas atividades para toda a família. Os participantes vão receber kits com número de identificação, camiseta, squeeze, mochila, viseira e toalha.

“A enorme procura pelas inscrições, esgotadas em menos de três horas, demonstra a relevância e o interesse da comunidade em participar desse evento”, ressalta a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

A programação começa às 14h, com atividades socioculturais, seguida pela concentração da corrida com circuitos de 3 km e 6 km (além do trajeto de 1km para as crianças). Haverá, ainda, apresentações com bandas compostas por mulheres e aulas com professoras de dança de zumba e fit dance. Os pequenos poderão se divertir com camas elásticas, piscina de bolinhas, tobogã inflável, carrinho de algodão-doce e pipoca.

A participação está condicionada à apresentação do ingresso e à doação de, no mínimo, três pacotes de absorventes. A iniciativa solidária intenta combater a pobreza menstrual no Brasil – que resulta em consequências significativas, como absenteísmo escolar e no trabalho, problemas de saúde e agravamento da desigualdade de gênero. Os pacotes arrecadados serão destinados a projetos específicos da SMDF.

Serviço

1º Circuito Brasiliense Mulher – Corrida e Caminhada 2024 Data: dia 23 (sábado)

→ Local: Parque Bosque do Sudoeste

→ Horário: das 14h às 18h

→ Classificação indicativa: 6 anos (menores de 16 anos precisam estar acompanhados por um responsável).