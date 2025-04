Inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional do Projeto Pró-Comunidade

As inscrições para o primeiro ciclo do Projeto Pró-Comunidade, oferecendo 80 vagas para cursos de qualificação profissional foram abertas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF). Os interessados podem se inscrever de forma eletrônica pelo portal da secretaria, clicando aqui ou presencialmente nas Agências do Trabalhador. O período de inscrições vai de 14 a 22 de abril.

Os cursos disponíveis são designer de unhas e manicure/pedicure, estética corporal e facial, maquiagem profissional e barbeiro/designer de barba. A capacitação terá uma carga horária total de 160 h/a.

O início das atividades formativas está previsto a partir do dia 05 de maio. As aulas serão ministradas nos turnos matutino, das 8h30 às 12h30, e vespertino, das 13h30 às 17h30. As atividades ocorrerão na Unidade Sede do Instituto do Carinho, localizada na QNN 05, Conjunto O, Lote 15, em Ceilândia Norte.

O projeto visa proporcionar qualificação profissional gratuita, ampliando as oportunidades no mercado de trabalho para a população do Distrito Federal. Confira o edital.

