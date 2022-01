Inscrições abertas para circuito de atividades esportivas para pessoas com deficiência no DF

UNA Experience irá oferecer aulas de canoagem, SUP, tiro com arco, tênis de mesa, dança, yoga e outras atividades esportivas e de lazer em quatro regiões administrativas neste semestre

O circuito de atividades inclusivas para pessoas com deficiência em Brasília, UNA Experience, está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2022. O projeto vai oferecer aulas de várias modalidades esportivas, práticas de lazer e atendimento psicossocial a moradores de quatro cidades do Distrito Federal – o primeiro local a receber as atividades será Ceilândia, a partir do próximo dia 22 de janeiro. Depois, a estrutura será montada em Samambaia (fevereiro), Plano Piloto (março e abril) e Guará (maio). A participação é gratuita, e as inscrições já podem ser feitas pelo site.

Ao longo dos próximos meses, a UNA (Unidade Nacional de Acessibilidade) vai desenvolver o projeto itinerante UNA Experience e mobilizar estruturas adaptadas e acessíveis às pessoas com deficiência nessas quatro regiões administrativas do DF. Serão ofertadas aulas de canoagem, stand up paddle (SUP), yoga, tiro com arco, tênis de mesa e teqball (futebol de mesa), além de dança e práticas como a organização de hortas comunitárias – tudo com acompanhamento e orientação de professores e instrutores. Também será oferecido apoio social com atendimentos de psicólogos e assistentes sociais, além da oportunidade de convivência e socialização.

Crédito das fotos: Júlio César Silva/Divulgação

Andréa Pontes, presidente da UNA e responsável pelo projeto, afirma que o circuito busca levar equipamentos e estruturas adequadas a regiões que muitas vezes não conseguem oferecer alternativas para as pessoas com deficiência. “A maior proporção de pessoas com deficiência no DF vive em regiões de média-baixa e baixa renda. É importante que as iniciativas adaptadas e acessíveis sejam do alcance de todos. Brasília vem se destacando pela preocupação com a inclusão”, diz ela, lembrando que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que cerca de 154 mil pessoas no DF tem algum tipo de deficiência, o que corresponde a 5,2% da população.

“As atividades físicas trazem inúmeros benefícios para o bem-estar físico e mental, e no caso das pessoas com deficiência são ainda mais importantes. Estimulam autonomia e independência, ajudam na reabilitação e no emocional, com socialização, fortalecimento de vínculos, melhoria da autoestima e redução da ansiedade, estresse e depressão”, acrescenta Pontes, que faz parte da seleção brasileira de paracanoagem e é campeã sul-americana de 2021 na modalidade.

As atividades do UNA Experience acontecerão aos sábados e domingos e a expectativa do projeto é atender até 3 mil pessoas no primeiro semestre. A ação conta com o apoio do Governo do Distrito Federal, por meio das secretarias de Esporte, Turismo e administrações regionais, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF).

Sobre a UNA

A Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA) é uma entidade privada sem fins lucrativos criada em 2015 e, na época, contava com apenas uma equipe de paracanoagem. Com o passar do tempo, a associação ampliou as atividades e desenvolve, atualmente, projetos e eventos voltados para o incentivo da inclusão social, a prática desportiva e o acesso ao lazer e ao turismo por pessoas com deficiência. Entre 2019 e 2021, a UNA implementou o primeiro parque 100% acessível do país para pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla, em Brasília (DF).

SERVIÇO

Una Experience – inscrições no site https://unaparque.com.br/agenda

Ceilândia – 22/01 a 06/02

Endereço: Setor M Cnm 1 Bl I – Ceilândia Centro (em frente ao Restaurante Comunitário)

Samambaia – 12/02 a 27/02

Endereço: Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia – Vila Olímpica, QN 319, Samambaia Sul

Plano Piloto – 05/03 a 03/04

Endereço: Museu da República – Conjunto Cultural da República – Brasília/DF

Guará – 30/04 a 15/05

Endereço: Estacionamento do Ginásio do CAVE – ao lado da Administração e Feira do Guará