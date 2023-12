Inscrições abertas para 22 cursos intensivos para servidores

Essas capacitações estão alinhadas aos interesses e necessidades do serviço público e visam proporcionar um aprendizado acelerado e intensivo

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) está com inscrições abertas até o dia 8 de janeiro de 2024 para os cursos de capacitação a distância que serão promovidos em janeiro – a tradicional capacitação de verão. A realização dos cursos está programada para começar em 15 de janeiro. Essas capacitações estão alinhadas aos interesses e necessidades do serviço público e visam proporcionar um aprendizado acelerado e intensivo.

As turmas de verão são uma chance valiosa para aqueles que têm limitações de horários, já que as férias oferecem maior flexibilidade de uso do tempo. Essa modalidade também permite o aprendizado de conteúdo em um prazo mais curto comparado a um semestre regular, sendo especialmente benéfica para servidores que desejam aprimorar suas habilidades, explorar novos temas ou avançar rapidamente nos estudos.

Nesta temporada destaca-se o novo curso desenvolvido pela Egov: Boas práticas em língua portuguesa e redação. Com carga horária de 20h, a atividade pretende propiciar conhecimentos e reflexões que possibilitem a elaboração de comunicações e normativos oficiais, com proficiência, clareza e impessoalidade, além de correção gramatical e textual, a fim de que transmitam mensagens com alto grau de eficácia, permitindo entendimento imediato.

A diretora executiva da Egov, Juliana Tolentino, explica que as turmas de verão são oportunidade única para aqueles que buscam a excelência no desenvolvimento profissional. “Ao participar desses cursos de verão, os servidores do Governo do Distrito Federal podem ampliar suas competências e elevar a trajetória profissional, começando o ano com ideias e habilidade novas”, destaca.

Serviço

Cursos de verão Egov – 2024

Horário: livre

Modalidade: EaD

Período de inscrições: Até 8/1/2024

Período de realização: 15/1 a 15/2/2024

Inscrições por meio deste link.

⇒ Cursos oferecidos:

— Boas práticas em língua portuguesa e redação (curso novo)

— Comunicando em Libras

— Programa de ambientação e integração (PAI)

— Atualização em gramática da língua portuguesa – Turma 01/2024

— Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa – Turma 01/2024

— Assédio na administração pública – Turma 01/2024

— Atendimento ao público – Turma 01/2024

— Desenvolvimento de competências gerenciais– Turma 01/2024

— Educação a distância – conceitos, histórico e panorama – Turma 01/2024

— Entendendo o controle social – Turma 01/2024

— Ética, uma questão de escolha – Turma 01/2024

— Formação de formadores – Turma 01/2024

— Formação em ouvidoria – Turma 01/2024

— Gestão da qualidade – Turma 01/2024

— Gestão de processos – Turma 01/2024

— Gestão do conhecimento – Turma 01/2024

— Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) – Módulo: Manual MROSC–DF – Turma 01/2024

— Metodologia de Análise e Solução de Problemas – Turma 01/2024

— Norma Regulamentadora 32 (NR 32) – Turma 01/2024

— Produtividade e melhoria do clima organizacional – Turma 01/2024

— Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Modulo Usar – Turma 01/2024

— Transparência, ética e controle social – Turma 01/2024

*Com informações da Agência Brasília