Inovação na educação: o programa bilíngue Thomas Jefferson na Escola Sonho de Criança

Programa bilíngue inovador abre portas para o mundo nas primeiras etapas da educação

A Escola Sonho de Criança adotou uma abordagem inovadora para a educação infantil ao implementar o programa bilíngue Thomas Jefferson. Esta parceria estratégica responde à crescente necessidade de um ensino que prepare as crianças para um cenário globalizado, fazendo do inglês uma janela para novas experiências e descobertas culturais.

O programa, integrado ao ambiente lúdico e acolhedor da escola, proporciona aos alunos uma experiência de aprendizado que vai além do domínio linguístico. O objetivo com o programa Thomas Jefferson é fazer do inglês uma parte viva e atraente da jornada educacional das crianças, para que os alunos não apenas falem inglês, mas também o vivenciem como parte de sua formação integral.

Com uma série de atividades interativas, jogos e eventos culturais, o programa busca imergir as crianças no idioma de maneira divertida e engajante. O inglês se torna um elemento natural em seu dia a dia, permitindo que eles desenvolvam habilidades linguísticas e cognitivas de forma intuitiva e prazerosa.

Este passo dado pela Escola Sonho de Criança simboliza um compromisso com uma educação moderna e de qualidade, preparando as crianças de Brasília para se tornarem cidadãos confiantes e competentes em um mundo cada vez mais interconectado.