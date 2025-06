Innova Summit movimenta DF com tecnologia e inovação 

CARLIANE GOMES

Redacao@grupojbr.com



Começou ontem um dos maiores encontros de inovação do país. O Innova Summit 2025, evento gratuito realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, vai reunir especialistas, empresários, startups e o público interessado em tecnologia, negócios e empreendedorismo. Com mais de 200 palestras previstas, o evento também marcará o lançamento do Centro Integrado de Inteligência Artificial (CIIA), criado para posicionar o Distrito Federal como referência nacional em soluções tecnológicas.

Com o tema “Conectando Inovação, Humanidade e Impacto”, o Innova é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti) e o Instituto Conecta Brasil.

Segundo Eduardo Moreira, presidente do Instituto Conecta, o objetivo é dar visibilidade ao empreendedorismo local e às soluções criadas no DF.“O evento é bem eclético em termos de público. Nós tentamos atrair empreendedores, pessoas que querem empreender, startups, curiosos pela inovação e também quem deseja adquirir conhecimento”, afirmou.

De acordo com ele, os temas desta edição estão ainda mais abrangentes. “A gente destaca inteligência artificial, empresas regenerativas, empreendedorismo feminino, desenvolvimento de games. Cripto também ganhou uma área especial, além de ESG. São diversas temáticas dentro do Innova. Cresceu bastante.”

O lançamento do Centro Integrado de Inteligência Artificial será um dos marcos do evento. “O CIIA ganhou um super estande com programação própria, mini auditório e área reservada. É um projeto que tem tudo para contribuir com o desenvolvimento da tecnologia aqui no DF e se tornar uma referência nacional”, afirmou Eduardo. Ele ainda destaca que a expectativa de público superou as metas iniciais. “Nossa meta era de 40 mil inscritos para os três dias. Já batemos a casa dos 50 mil”, comemorou.

Entre os nomes confirmados na programação estão profissionais de destaque nacional nas áreas de finanças, varejo, inovação, negócios e desenvolvimento pessoal como Thiago Nigro, Natália Beauty, João Kepler, Murilo Gun, Caito Maia, Cris Arcangeli, Joel Jota e Tiago Brunet. “Hoje temos uma empresa que faz essa curadoria junto com a gente. Com base nas temáticas que definimos, é feita a escolha dos palestrantes”, explicou o organizador.

Eduardo também destaca que o evento deixa impactos que vão além da programação. “O Innova deixa um legado de geração de negócios gigante. E agora, com os novos projetos da Secti, como o próprio CIIA e o hub de desenvolvedores de games, que é o único do Brasil, a gente vai somar ainda mais no pós-evento, contribuindo para o desenvolvimento da inovação aqui no DF”, completou.





Final internacional de games

Brasília também será, pela primeira vez, sede de uma final internacional de games. A capital foi escolhida para receber a decisão da 9ª edição da GameJamPlus, considerada a maior maratona de desenvolvimento de jogos com foco em negócios do mundo. A final acontece dentro da programação do Innova Summit.

A Arena Gamer, espaço dedicado aos jogos eletrônicos no evento, será palco das apresentações dos finalistas e de atividades voltadas à inovação no setor. Segundo Juliana Brito, coordenadora da área de games, o espaço tem três focos principais: exposições, capacitação e negócios. “A gente tem uma exposição de 20 estúdios, mais a área de jogos e séries, que são feitos para educação e saúde. Além disso, o evento terá uma rodada de negócios com investidores internacionais e uma sequência de palestras com conteúdo mais na área de marketing e business para estúdios de games”, explicou.

Os estúdios que participam da rodada foram selecionados após processos de capacitação e incluem também desenvolvedores convidados com forte atuação no cenário nacional. A final da GameJamPlus reúne os melhores projetos de uma jornada internacional de oito meses, com equipes de mais de 20 países.

Juliana reforça a relevância do setor de games na economia criativa. “Hoje, o mercado de games é maior do que música, cinema e livros impressos juntos. Além disso, a gente sempre fala que o universo gamer é como se fosse a Fórmula 1 do automobilismo. A gente está sempre desenvolvendo as novas tecnologias que vão para diversas outras áreas depois”, explicou.

Ela também destaca o papel dos eventos para gerar conexões e oportunidades. “Negócio é feito entre pessoas. E facilita muito fazer negócio quando você encontra e conhece essa pessoa”. Segundo Juliana, os games são também uma porta de entrada para jovens em busca de qualificação no setor digital.“É muito difícil encontrar uma juventude hoje que não joga nada. O jogo engaja, diverte e é um jeito da pessoa aprender uma profissão num mercado que movimenta 200 bilhões de dólares.”

Serviço





Innova Summit 2025

– De 24 a 26 de junho

-Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília/DF

– Final internacional da GameJamPlus – 9ª Edição :18h, 26 de junho

Transmissão ao vivo no canal oficial da GameJamPlus no YouTube