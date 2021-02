Iniciativa recupera área de erosão em São Sebastião

Após temporal, cerca de 15 operários constroem bolsões para conter impacto da água e melhorar a locomoção de 20 mil moradores

Equipes da iniciniativa governamental, GDF Presente, estiveram trabalhando para o fechamento de uma área de erosão na cidade de Saço Sebastião. A antiga cratera estava localizada no bairro Morro da Cruz, onde 20 mil pessoas moram.

Os trabalhos começaram a ser feitos na última quarta-feira (17) e foram finalizados nesta quinta (18). A obra envolveu cerca de 15 operários e 15 caminhões com 300 toneladas de restos de material de construção.

Coordenador do Polo Leste, Leandro Cardoso, lembra que a ação rápida é uma parceria entre o programa, a administração da cidade e as companhias Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e de Saneamento Ambiental do DF (Caesb). “Estamos construindo bolsões para conter a água das chuvas, assim como um desvio maior para diminuir o transbordo”, explica.

Alan Valim, administrador regional de São Sebastião, comenta que o buraco é um problema crônico da região. “O bairro Morro da Cruz fica na parte mais baixa da cidade, então sempre que chove muito forte a erosão acaba acontecendo”, lembra. “O objetivo principal é acabar com o transtorno causado aos moradores”, ressalta.

O Polo Leste também trabalha nos núcleos rurais Altiplano Leste e Santa Luzia, localizados no Paranoá. Além da recuperação de erosões, os serviços avançam para a terraplanagem e manutenção da via. O objetivo é melhorar a locomoção das pessoas e veículos que transitam pela região. Sete operários utilizam uma patrol, retroescavadeira e quatro caminhões, sendo um de rolo.

Melhorias no asfalto

Em Taguatinga Sul, equipes do Polo Oeste trabalham para restaurar o asfalto da QND 30 a 34 e, também, da 44. Com o apoio do Departamento de Trânsito (Detran) e da Polícia Militar, para organizar o trânsito, e do maquinário e operários da Novacap, estão sendo feitos serviços de fresagem – remoção de pavimentos antes da execução de um novo revestimento de asfalto – e recapeamento.

Para esta ação cerca de 40 toneladas de massa asfáltica serão utilizadas. Os serviços devem ser finalizados este mês. Nessa quarta-feira (17), também foi recuperado o trecho da QSE 16, próximo à praça Vila Dimas.

As informações são da Agência Brasília