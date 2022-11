Inflação no DF tem alta e chega a 0,87%

O número foi considerado alto após o DF registrar deflação de 0,29% em setembro

Por Elisa Costa

[email protected]

Na capital da República, a inflação fechou em 0,87% no mês de outubro e ultrapassou a média nacional, que ficou em 0,59%, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número foi considerado alto após o DF registrar deflação de 0,29% em setembro.

A inflação foi puxada no mês de outubro principalmente pelo grupo dos transportes, com impacto de 2%. Dentro desse cenário, o produto que mais apertou o índice foi o transporte público, com aumento de 13,30% entre setembro e outubro. No que diz respeito ao resultado acumulado ao ano, Brasília já marca 4,65%.

As passagens aéreas também mudaram os números. Elas acumulam alta de 48,48% no ano de 2022, e só em outubro, a inflação desse produto subiu 37,59%.

Saúde e cuidados pessoais foi o segundo grupo a ter maior impacto positivo, registrando 1,54%, com alta de 0,21%, puxado pelos produtos de higiene pessoal (3,45%) e plano de saúde (1,88%).

O grupo Vestuário ficou em terceiro, com inflação de 1,24%, relacionado principalmente à roupas femininas (2,18%) e roupas masculinas (1,15%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grupo de Alimentação e Bebidas também registrou alta e fechou em 0,84%, com aumento no preço de tubérculos, raízes e legumes.