Inflação no DF acumula 9,34% e é uma das menores do país

Etanol, gasolina e café foram os produtos mais inflacionados durante 2021

Elisa Costa

[email protected]

No acumulado de 12 meses do ano de 2021, o Distrito Federal registrou 9,34% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o terceiro menor número entre as capitais brasileiras. O IPCA é o principal índice de inflação no país, e os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa terça-feira (11).

O número acumulado pelo DF em 2021 é menor que outras 13 capitais. No topo da lista com maior variação acumulada ao ano, estão Curitiba (PR), com 12,73% de inflação, seguido de Vitória (ES), que acumulou 11,50% e Rio Branco (AC), que acumulou 11,43%. Aracaju, Campo Grande, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife e Salvador registraram um índice maior que 10%, e somente o Distrito Federal, Belém, São Luís, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo fecharam o ano com o índice abaixo de 10 pontos percentuais.

A inflação do DF passou por uma variação de 1,04% em novembro e de 0,46% em dezembro do ano passado, com isso, Brasília foi a cidade com a menor variação registrada em dezembro em comparação com as demais regiões metropolitanas. O acumulado de 9,34% do DF é baixo em comparação com o IPCA nacional, que registrou 10,06%, sendo esse valor 2,8 vezes maior do que o previsto pelo Banco Central, que deve ajustar as taxas de juros em breve para conter a alta dos preços.

Com relação à variação anual, o DF registrou 9,83%, sendo esse valor é 5,61% maior que a variação no ano de 2020. Aqui, os produtos que mais sofreram com a alta de preços foram o etanol, a gasolina e o café moído, com 71,86%, 53,67% e 60,88% respectivamente, sendo que todos eles tiveram uma alta de 50%. Ainda segundo o Instituto, o limão, a cebola, o mamão, a banana-prata e a melancia foram os alimentos que mais inflacionaram no mês de dezembro do ano anterior.

De acordo com os número analisados pelo IPCA, o Distrito Federal só registrou queda com relação ao índice nacional, no grupos de Vestuário (1,99%), e apresentou índice negativo em Transportes (-0,42) – mesmo com o aumento do preço dos combustíveis -, em Educação (-0,12%) e em Comunicação (-0,09%).