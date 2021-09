Incêndio próximo à Elmo Serejo destrói área de 5 mil m²

Incidente ocorreu próximo ao estande de tiro da PCDF

Um incêndio florestal próximo à avenida Elmo Serejo, em Taguatinga, destruiu uma área de cerca de 5 mil metros quadrados na noite deste domingo (19). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado.

Segundo o CBMDF, o incêndio ocorreu próximo ao estande de tiro da Polícia Civil do DF (PCDF).

Baixa umidade

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar chegou a 10% no domingo. Por isso, o DF entrou em estado de alerta vermelho. Há “risco de incêndios florestais e à saúde”, bem como riscos de “ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz”, afirma o Inmet.

A situação deve melhorar um pouco com a chegada da primavera, na quarta-feira (22), e já há previsão de chuva para o próximo fim de semana. Era 31 de agosto na última vez que choveu na capital.