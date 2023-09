Incêndio em edificação deixa duas crianças feridas no Guará

No local da ocorrência, as equipes de socorro se depararam com o incêndio já controlado por populares

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta segunda-feira (18), um indêndio em uma edificação no Guará. No incidente, duas crianças ficaram feridas.

No local da ocorrência, as equipes de socorro se depararam com o incêndio já controlado por populares. De imediato foram iniciadas as ações de rescaldo e resfriamento de pontos ainda quentes enquanto os socorristas faziam o atendimento das duas vítimas.

O primeiro menor, de 05 anos, foi transportado para o HRAN consciente e orientado, apresentando queimaduras de 2° grau no tórax, costas e orelha esquerda.

A outra criança, de 02 anos, também transportada ao HRAN por inalar fumaça, estava consciente, orientada e não apresentava queimaduras.

A perícia do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio.